Preparati a rendere il tuo sabato di shopping indimenticabile con i consigli esclusivi del 5 luglio! Dall'eleganza senza tempo dell’uniforme estiva di Thom Browne ai capi in lino bianco che ci regalano freschezza e stile, fino alle conchiglie preziose da indossare come accessorio estivo. Scopri tutte le tendenze e i must-have per vivere al meglio questa stagione, perché il weekend è il momento perfetto per rinnovare il guardaroba e lasciarsi ispirare.

L'uniforme estiva di Thom Browne, i capi in lino bianco che ci salvano dal caldo e conchiglie preziose da portare al collo per tutta l'estate e oltre. Sono solo alcuni dei suggerimenti di shopping che vi proponiamo per questo weekend. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sabato shopping: i consigli del 5 luglio

