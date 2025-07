Pronostici MLS 6 luglio | scontro al vertice nella Eastern Conference

Il 6 luglio si preannuncia un giorno imperdibile per gli amanti della MLS: il ritorno di Inter Miami, fresca di successo al Mondiale per Club, accende i riflettori sullo scontro al vertice in Eastern Conference contro il Montreal in Canada. Con Messi e i suoi pronti a dare battaglia, la Week 19 promette emozioni forti e pronostici da seguire con attenzione. Scopriamo insieme cosa riserva il weekend più atteso della stagione!

MLS, riecco l'Inter Miami dopo l'esperienza positiva al Mondiale per Club: Messi e compagni saranno di scena in Canada contro il Montreal. Nella notte italiana tra sabato e domenica, in cui è in programma il maggior numero di partite della Week 19 della MLS, torna in campo l' Inter Miami, reduce da un buon Mondiale per Club. Quella di Leo Messi è stata l'unica squadra statunitense a superare la fase a gruppi: il secondo posto nel girone – 5 punti come il Palmeiras – ha permesso agli Herons di sfidare i neocampioni d'Europa del PSG negli ottavi. Un match senza storia quello contro i parigini (4-0), che tuttavia non ha macchiato l'ottimo percorso di Messi e compagni.

