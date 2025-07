’Nottilucente’ La grande serata di San Gimignano

Stasera a San Gimignano torna "Nottilucente", il festival che illumina le vie con arte, musica e magia, sulla suggestiva scenografia delle sue antiche lastre. Dalla regia delle Culture Attive, questa quattordicesima edizione promette emozioni uniche, culminando nella tradizionale colazione notturna a porta San Giovanni. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile: perché a San Gimignano, anche la notte si trasforma in spettacolo.

Al grande palcoscenico all’aperto sulle lastre di San Gimignano questa sera dalle 17 torna " Nottilucente ", il festival prodotto e messo in scena con la regia dell’associazione Culture attive, dal titolo ’ElettricaMente’. La ’scossa’ con dentro. alla sua quattordicesima edizione, un elenco di eventi lungo così. Da capogiro. Bravi. Compresa la tradizionale prima colazione alle due della notte "cucinata e servita" a porta San Giovanni dai detenuti chef di Ranza, con i prodotti offerti dai Soci Coopo Firenze e di Colle. Applausi. In salotto si parlerĂ sui temi di sostenibilitĂ , nuove tecnologie, intelligenza artificiale e creativitĂ giovanile con Sofia Giuntini ed Edoardo Di Pietro, mentre l’artista Laura Boldrini realizzerĂ un’opera di live painting, trasformando le parole in immagine. 🔗 Leggi su Lanazione.it