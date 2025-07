I talk show in piazza Dal ministro Giuli a Heather Parisi e Collina

Il Lucca Summer Festival si trasforma in un palcoscenico di dialogo e cultura, con talk show che coinvolgono figure di spicco come Heather Parisi, Collina e il ministro Alessandro Giuli. Dal 7 luglio piazza Napoleone diventa il cuore pulsante delle discussioni più interessanti, offrendo incontri imperdibili tra arte, musica e attualità . Un’occasione unica per immergersi nel pensiero contemporaneo, lasciandosi coinvolgere da dialoghi stimolanti e incontri memorabili.

Sarà il ministro della Cultura Alessandro Giuli ad aprire il programma della sezione “talk“ del Lucca Summer Festival, sul palco di piazza Napoleone, lunedì 7 luglio. Sei appuntamenti con ospiti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’attualità , con ingresso gratuito, salvo quello con Marco Travaglio del 18 luglio, che sarà a pagamento, con inizio allo ore 21. Il via con “Il mondo delle arti incontra il Ministro Giuli”: per la prima volta il ministro della Cultura sarà protagonista di un confronto pubblico con rappresentanti di diversi settori artistici. Sul palco, Mimmo Calopresti, regista e sceneggiatore; Mimmo D’Alessandro, direttore artistico del Summer e di molti altri grandi eventi live e il sindaco di Lucca, Mario Pardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I talk show in piazza. Dal ministro Giuli a Heather Parisi e Collina

