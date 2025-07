La carica dell’European youth orchestra

La carica dell’European Youth Orchestra è un vibrante inno alla musica come linguaggio universale, capace di unire culture e cuori. Ricordando Ferruccio Busoni, pioniero europeo della musica e cittadino del mondo, questa iniziativa celebra il potere della condivisione artistica. Un progetto che, attraverso le note, dà voce alla solidarietà e all’internazionalità, dimostrando che la musica può davvero abbattere ogni barriera. È un’occasione unica per scoprire come l’Europa si possa riscoprire attraverso le melodie condivise.

Lo scorso anno, in occasione della scomparsa del compositore empolese, l’idea di un’orchestra europea che portasse il suo nome. Ferruccio Busoni, il primo, autentico, musicista europeo nell’accezione più attuale del termine. "Un cittadino del mondo, un convinto sostenitore dell’universalità del linguaggio musicale, in grado di mettere in dialogo anche le culture più lontane". Le parole di Lorenzo Ancillotti, direttore artistico del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, spiegano bene l’intento del progetto. Nel segno di Busoni, dare l’opportunità a giovani musicisti professionisti di sperimentare la professione di professore d’orchestra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La carica dell’European youth orchestra

