Parcheggio Matteotti dopo il rogo Lunedì riapre il piano superiore

Lunedì 7 luglio riapre al pubblico il piano in superficie del parcheggio Matteotti, dopo l’incendio che il 2 maggio scorso ha reso inagibile l’intera struttura. I posti a disposizione saranno 108 e la Giunta comunale ha stabilito che 60 di questi saranno riservati ad abbonati residenti nel centro storico, titolari di autorizzazione per la circolazione e la sosta nella Ztl; tale cifra comprende il numero complessivo di abbonamenti rilasciati alla categoria dei residenti da Saba Italia, concessionaria del parcheggio. "A due mesi dall’incendio – evidenzia la Giunta comunale – si tratta di una prima risposta importante per cittadini e turisti, mentre lavoriamo per recuperare altri posti auto, in prossimità del Matteotti, utili a limitare al massimo i disagi causati dalla chiusura improvvisa e forzata del parcheggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it