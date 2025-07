Accoglienza premiata la Medihospes dall’Unhcr Da Nord a Sud d’Italia un grande impegno per i più fragili

Medihospes, cooperativa sociale di eccellenza premiata dall'UNHCR, si distingue da Nord a Sud Italia per il suo impegno nel sostenere i più fragili. Con oltre 600 inserimenti lavorativi e 160 corsi professionali nel 2024, la nostra missione è promuovere l’integrazione e l’indipendenza economica di rifugiati e richiedenti asilo. Un esempio concreto di solidarietà e innovazione al servizio di una società più inclusiva e giusta.

Tirocini formativi per 143 persone, oltre 600 inserimenti lavorativi, 25 contratti a tempo indeterminato e 124 a tempo determinato nella sola Roma, 160 corsi professionali avviati nel 2024. Con l'obiettivo di favorire l'integrazione nel tessuto cittadino e l'indipendenza economica di rifugiati e richiedenti asilo in Italia. Grazie al suo impegno costante nell'accoglienza e integrazione di richiedenti asilo, Medihospes, cooperativa sociale aderente al Consorzio La Cascina, ha ricevuto il riconoscimento del logo "WeWelcome 2024" da parte dell'Unhcr, l'Alto Commissariato Onu per i rifugiati. Con il premio l'organismo internazionale ha voluto sottolineare "il rilevante impegno dimostrato nella promozione di interventi specifici per l'inserimento lavorativo dei rifugiati".

