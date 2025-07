Presto al SLuca la pensilina bus in via definitiva

Finalmente, dopo mesi di sperimentazione e miglioramenti evidenti, la fermata degli autobus di via San Luca diventa definitiva. La conferma ufficiale arriva con la firma della convenzione per l’installazione della pensilina stabile, sostituendo quella provvisoria. L’amministrazione comunale ha investito tra i 15 e i 20 mila euro per garantire comfort e sicurezza ai pendolari. Questa novità rappresenta un passo importante verso un servizio pubblico più efficiente e accogliente, migliorando la vita quotidiana di tutti.

Dopo mesi di sperimentazione e alla luce dei miglioramenti riscontrati, è stata confermata in via definitiva la nuova fermata degli autobus nei pressi dell’ ospedale San Luca. In questi giorni è stata firmata la convenzione per l’installazione nei prossimi mesi della pensilina definitiva, al posto di quella provvisoria che è attualmente presente. L’amministrazione comunale ha stanziato a tal fine una cifra compresa tra i 15 ed i 20mila euro, mantenendo così l’impegno preso fin dall’avvio della sperimentazione. La nuova fermata, situata a poco più di 100 metri dalla precedente, consente un facile accesso alla struttura ospedaliera, lasciando però libero lo spazio antistante all’ingresso principale, che potrà essere utilizzato per la sosta breve dei mezzi privati, in caso di necessità . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Presto al S.Luca la pensilina bus in via definitiva“

