Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi 5 luglio | orari partenza e arrivo della tappa canali streaming

Se sei appassionato di ciclismo e non vuoi perderti neanche un momento del Tour de France 2025, sei nel posto giusto! Dal 5 luglio, con la prima tappa Lille Métropole-Lille Métropole, si apre un emozionante percorso di 21 tappe e oltre 3300 chilometri. Scopri orari, canali TV e streaming per seguire in diretta questa spettacolare avventura sportiva, perché ogni pedalata è un’emozione da vivere fino all’ultimo chilometro. Non perdere l’occasione di tifare i tuoi campioni preferiti!

L’attesa è terminata, è tutto pronto per aprire le danze, ventuno tappe e 3338,8 chilometri da percorrere con l’auspicio di poter offrire il miglior spettacolo possibile a chi seguirà la corsa in strada e davanti alla tv. L’edizione 2025 del Tour de France, la numero 112 della storica corsa, prende il via con la frazione inaugurale Lille Métropole-Lille Métropole di 184,9 chilometri. Le ventitré squadre presenti, sono 183 i corridori iscritti, si daranno battaglia per decidere il nome di colui che nell’albo d’oro succederà a Tadej Pogacar, vincitore dell’edizione 2024 davanti allo storico rivale Jonas Vingegaard e al belga Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv il Tour de France 2025 oggi (5 luglio): orari partenza e arrivo della tappa, canali, streaming

Tour de France: programma tappe e diretta TV streaming - Il Tour de France 2025 si appresta a tornare con entusiasmo, offrendo tre settimane di emozioni e sfide epiche lungo le strade più affascinanti della Francia.

