Il caldo torrido ‘svuota‘ le Mura Impossibile camminare figuriamoci correre e fare sport

Il caldo estivo trasforma le iconiche Mura di Lucca in un deserto urbano, svuotandole di vita e attività. Solitamente teatro di runner, famiglie e amanti dello sport, al sole cocente si trasformano in un’oasi silenziosa e desolata. Solo con il calare delle temperature, dopo le 17, la città riprende il suo ritmo. La domanda è: come affrontare le alte temperature per preservare il piacere di vivere e praticare sport all’aperto?

Le Mura di Lucca si svuotano per il troppo caldo. Il monumento cittadino, di giorno solitamente meta di sportivi, runner e famiglie, regna la desolazione. Solo dopo le 17, quando l’aria diventa più sopportabile, i lucchesi tornano a uscire per godersi una passeggiata. “Di solito quando ho il turno su Lucca vengo a correre sulle Mura, ma ieri ho dovuto rinunciare: troppo caldo, non si respirava”, conferma Luca Guazzelli, autista di pullman extraurbano. Le temperature oltre i 35 gradi, e l’umidità elevata rendono difficili anche le attività quotidiane. Abbiamo chiesto ai cittadini in che modo cercano di resistere al caldo: molti consigliano di idratarsi costantemente, evitare le ore più calde e cercare refrigerio in aree verdi e spazi ombreggiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caldo torrido ‘svuota‘ le Mura ”Impossibile camminare figuriamoci correre e fare sport“

In questa notizia si parla di: caldo - mura - correre - torrido

“È morta per il caldo”. Tragedia in spiaggia: Antonietta era in vacanza con la famiglia. L'hanno vista così, poi i soccorsi immediati Vai su Facebook

Il caldo torrido ‘svuota‘ le Mura ”Impossibile camminare figuriamoci correre e fare sport“.

Il caldo torrido ‘svuota‘ le Mura ”Impossibile camminare figuriamoci correre e fare sport“ - Le temperature di questi giorni costringono i lucchesi a starsene alla larga anche dai viali alberati. Si legge su lanazione.it

Caldo torrido e zero piogge, nelle Marche la vendemmia deve correre: «E se grandina siamo finiti» - Corriere Adriatico - Una ferita ancora aperta per Carla Fiorini, titolare dell’omonima azienda vinicola ... corriereadriatico.it scrive