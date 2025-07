Turismo a rischio stop L’allarme di Federalberghi | Eventi e progetti in corso non possono arenarsi

Il settore del turismo rischia di essere fermo a causa del commissariamento del Comune e delle incertezze che ne derivano. Federalberghi Prato lancia l’allarme, sottolineando come eventi cruciali come il Settembre, capace di generare un indotto di 8 milioni di euro in dieci anni, non possano essere sospesi o cancellati. È urgente intervenire per evitare che questa crisi metta a rischio anni di investimenti e progetti vitali per la ripresa economica della città .

"Rischio immobilismo anche nel turismo a causa del commissariamento del Comune?" A chiederlo con preoccupazione è Sauro Venturi, presidente di Federalberghi Prato, in seguito anche all’ufficializzazione della disdetta degli spettacoli del Settembre. Manifestazione, ricordiamo, che secondo calcoli degli addetti ai lavori, negli ultimi dieci anni ha assicurato un indotto di 8 milioni di euro, per cui 800mila euro all’anno, tra ospitalità , ristorazione, commercio e trasporti. "Federalberghi Prato e Provincia si dice preoccupata per il commissariamento del Comune, evento mai avvenuto a Prato e forse neppure in altri Comuni di queste dimensioni – afferma Venturi – Le incognite di un intero anno di commissariamento sono tante". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo a rischio stop. L’allarme di Federalberghi: "Eventi e progetti in corso non possono arenarsi"

In questa notizia si parla di: federalberghi - turismo - rischio - stop

Turismo, Bocca (Federalberghi): “Calo da Usa in primi mesi 2025, speriamo recupero con Papa” - Nel 2025, il turismo alberghiero in Italia ha registrato un calo significativo degli arrivi dagli Stati Uniti.

Turismo a rischio stop. L’allarme di Federalberghi: Eventi e progetti in corso non possono arenarsi; Commissariamento Comune, Federalberghi lancia l’allarme: Turismo a rischio, elezioni subito; Eolie, Federalberghi appello urgente a Schifani: no a nuove tratte inutili sì al potenziamento delle corse essenziali... L'intervento. Ed è scontro con i sindaci dei Nebrodi....

Turismo a rischio stop. L’allarme di Federalberghi: "Eventi e progetti in corso non possono arenarsi" - Per il presidente Venturi "la città commissariata non può fermarsi per un anno". Secondo lanazione.it

Interruzione della luce in centro. Scatta la protesta degli albergatori - Bartolini (Federalberghi Apam): "Temperature record, si mettono a rischio le persone" ... Da msn.com