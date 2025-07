valdarnocomics ospita procacci fumetti ma anche giochi e musica

scenario unico nel suo genere, dove l’arte del fumetto si fonde con il ritmo coinvolgente della musica e il brivido dei giochi. ValdarnoComics promette due giorni di entusiasmo, creatività e cultura pop, pronti a conquistare grandi e piccini. Preparatevi a immergervi in un’esperienza indimenticabile che renderà il centro storico il cuore pulsante di un mondo fantastico e colorato.

ValdarnoComics: pronti, via. Parte la prima edizione del festival all’insegna del divertimento, della creatività e della cultura pop, con un programma di eventi pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Oggi e domani il centro storico di San Giovanni Valdarno si prepara ad accogliere gli appassionati di fumetti, musica e giochi da tavolo. Le temperature roventi non fermeranno la vivacità del centro storico, che si trasformerà in uno spazio dedicato a espositori, laboratori per adulti e bambini, postazioni ludiche e numerose performance artistiche. L’evento si aprirà al pomeriggio, dalle 16,30 alle 24, e proseguirà domani, con due fasce orarie: dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 16,30 fino alla mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it