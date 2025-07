Federmoda | Ombre sui saldi Troppi fenomeni distorsivi

Mentre i saldi estivi hanno preso il via, Federmoda e Confcommercio Umbria sottolineano come i fenomeni distorsivi stiano minando la correttezza del mercato. Carlo Petrini evidenzia che le tradizionali regole dei saldi sono ormai superate da fattori che richiedono interventi mirati per tutelare la concorrenza. La propensione al consumo per le vendite di fine stagione si trova così a dover fare i conti con un panorama commerciale in rapido cambiamento, rendendo urgente una riflessione sulle strategie future.

"Ormai il tema dei saldi inteso in modo tradizionale non ha quasi più senso perché negli ultimi anni sono sopraggiunti fattori che ne hanno indebolito la funzione e sui quali bisogna intervenire per salvaguardare le regole della corretta concorrenza". Così il presidente di Federmoda - Confcommercio Umbria, Carlo Petrini, al taglio del nastro dei saldi estivi, partiti oggi. "La propensione al consumo per le vendite di fine stagione - aggiunge Petrini – è immutata, ma i canali di acquisto si sono moltiplicati in modo non regolamentato, con pesanti conseguenze sui negozi di prossimità . Nel 2024 il settore moda ha registrato, a livello nazionale, un saldo negativo di 6.

