Stasera a Pistoia, alle 21, torna la magia dei live con Brunori Sas e il suo nuovo tour ‘L’albero delle noci’. Un concerto che trasforma il dolore in musica, un viaggio tra emozioni e parole profonde, in un contesto all’aperto che fonde leggerezza e intensità. La sua musica, frutto di un blues autentico, invita a riscoprire il valore delle emozioni condivise. In queste serate, Brunori ci ricorda che la vera forza sta nel sentimento.

PISTOIA Stasera alle 21 per la rassegna ‘Storytellers’ è in programma il concerto di Brunori Sas, il cui nuovo tour ‘ L’albero delle noci ’ prende il nome dall’ultimo album di inediti del cantautore calabrese uscito a febbraio dopo il podio raggiunto alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. "È bello - racconta – ritrovare il pubblico in queste serate all’aperto che sanno essere leggere e profonde insieme, proprio come piace a me. In questi contesti si recupera particolarmente l’elemento dell’incontro, che in fondo è anche il motivo per cui scrivo canzoni. È lì che capisci quanto la musica sia un tramite, anche a volte un pretesto per le persone di potersi riunire, e soprattutto in un’epoca in cui ormai la condivisione in carne ossa è diventata rarissima. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’albero delle noci di Brunori Sas: "Il blues trasforma il dolore in suono"

