Il caso spogliatoi occupati Blitz di Perini al campo | Pronti ad azioni immediate

Una notte di tensione al campo di calcio a 9 dell’Upd Isolotto, dove i manifestanti hanno occupato un'area dismessa, sollevando preoccupazioni tra genitori e società. Tuttavia, la situazione potrebbe presto evolversi favorevolmente: con l’intervento di Perini e azioni immediate all’orizzonte, si apre uno spiraglio di speranza per una soluzione rapida e condivisa. La crisi si prepara a cambiare passo, portando rinnovata fiducia nel dialogo e nella tutela dei giovani sportivi.

Una nuova notte di occupazione nel campo di calcio a 9 dell’ Upd Isolotto, come già scritto ieri su questo giornale. L’area occupata è un settore attualmente in disuso e in un altro isolato rispetto a quelli utilizzati attualmente. Una precisazione che dalla società tengono a fare, viste le preoccupazioni emerse da alcuni genitori. Ma una luce di speranza si accende all’orizzonte. Seppure giovedì sera, dopo che i carabinieri di piantone hanno smontato il presidio della struttura, gli invasori – un nutrito gruppo di senza fissa dimora – siano tornati puntualmente ad alloggiare e far danni indebitamente negli spogliatoi e nelle pertinenze, il Comune e le autorità si stanno muovendo per trovare una soluzione a questa situazione che va avanti ormai da tre settimane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso spogliatoi occupati. Blitz di Perini al campo: "Pronti ad azioni immediate"

In questa notizia si parla di: campo - caso - spogliatoi - occupati

Caso Garlasco: i carabinieri a casa di Andrea Sempio, si cerca in un campo l'arma del delitto - Il caso di Garlasco riemerge con nuove indagini: i carabinieri hanno effettuato perquisizioni presso l'abitazione di Andrea Sempio e dei suoi conoscenti, alla ricerca dell'arma del delitto.

Perito famiglia, 'Martina uccisa in cantiere Pnrr non protetto' Avvocato:"omicida ha agito indisturbato e ha occultato il corpo" (ANSA) - NAPOLI, 11 GIU - Non è morta in un casolare abbandonato Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato ad Afragol Vai su Facebook

Il caso spogliatoi occupati. Blitz di Perini al campo: Pronti ad azioni immediate; La denuncia choc del club: “I nostri spogliatoi sono occupati. Questa gang non ci fa vivere”; La denuncia choc del club: “I nostri spogliatoi sono occupati. Questa gang non ci fa vivere”.

Il caso spogliatoi occupati. Blitz di Perini al campo: "Pronti ad azioni immediate" - Il presidente Upd Isolotto: "Felici, ai genitori dico: l’impianto è quello dismesso". Secondo msn.com

La denuncia choc del club: “I nostri spogliatoi sono occupati. Questa gang non ci fa vivere” - Il polo Upd dell’Isolotto è vittima di un gruppo di persone che vive nella sua struttura “Così mettono a rischio la nostra attività. Da msn.com