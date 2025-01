Ilrestodelcarlino.it - Skenderi campione in cucina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Soddisfazione all’Istituto Alberghiero di Piobbico. L’alunnoPellumb della 5ª A enogastronomia dell’alberghiero di Piobbico, disputerà la finale ai "Campionati italiani della", in programma dal 15 al 18 febbraio a Rimini. L’allievo seguito dal professor Fausto Mascarucci rappresenterà la Regione Marche nella preparazione di uno starter caldo-freddo a base di baccalà islandese, confrontandosi con i finalisti di ogni regione italiana. I ragazzi avranno a disposizione 60 minuti per preparare e presentare il loro piatto. Il vincitore della competizione parteciperà ad uno stage di formazione in Islanda. Nella foto l’alunnoPellumb dell’Alberghiero di Piobbico promosso alla finale dei Campionati Italiani della