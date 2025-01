361magazine.com - Shaila censurata al Grande Fratello dopo la puntata: la frase sui raccomandati

Leggi su 361magazine.com

Gatta ha esternato il suo pensiero a Lorenzo pronunciando unaa proposito di presuntialed è scattata la censura Serata particolare ieri durante la diretta. Lorenzo è stato protagonista di un gesto che non è piaciuto a nessuno e poi,aver lanciato la sedia in diretta, è scappato via in giardino adirato e sconvolto. A seguirlo immediatamente la fidanzataper consolarlo. Ma l’ira del gieffino non si è placata neppurelae nella notteha accolto un nuovo sfogo del gieffino: “Questi due sono usciti e adesso sono ritornati! Poi ovvio che sbotto, se tu sommi lo stress, la stanchezza, tutte le cose che ho. Io sono un essere umano! E poi tutta questa energia che hanno è perché si sono ricaricati fuori. Iago è stato due mesi fuori, anche Helena è stata fuori.