Sport.quotidiano.net - L’Unione va al Sei Nazioni. Con Bianchi e Pietramala

Leggi su Sport.quotidiano.net

Oltre all’attuale terzo posto della squadra nel campionato di serie A e ai risultati positivi delle altre formazioni gigliateRugby Firenze ha un altro valido motivo per festeggiare: due dei suoi giocatori – Carlo Antonioe Gianmarco– sono stati convocati dal commissario tecnico della Nazionale under 20 Roberto Santamaria per partecipare al Seidi categoria al quale, oltre all’Italia, partecipano anche Scozia, Galles, Francia, Inghilterra e Irlanda, in programma da domani (ore 20.15 Scozia-Italia a all’Hive Stadium di Edimburgo) al 14 marzo 2025. I due giovani talenti, che erano stati già convocati in precedenza per due altri raduni preparatori e a un importante test match a Dubino contro l’Irlanda, rappresenteranno Firenze nel prestigioso torneo internazionale, dove avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori prospetti del rugby europeo.