L’Olimpia sfida i campioni. Spauracchio Panathinaikos. A Milano serve un’impresa

Lacontro iin carica per fare in modo che possa essere una serata speciale da ricordare. Questa sera alle 20.30 all’Unipol Forum di Assago arriva ilAtene per un match durissimo, ma verso il qualesi pone con la speranza dir interrompere la miniserie di due sconfitte consecutive. Il problema non è tanto il numero di ko di fila in Europa, ma come sono arrivati, perché le gare contro Partizan Belgrado ed Efes Istanbul sono state senza appello (il -44 dell’Abdi Ipecki è entrato nella storia milanese dal lato sbagliato). La confidenza con la vittoria l’Armani l’ha ritrovata domenica contro Trieste, ma anche in questamancherà l’apporto di Nikola Mirotic, fondamentale nella crescita europea di questa stagione. La sfortuna, poi, ci vede benissimo, perchè nel momento in cui si aprono ancor più spazi per capitan Pippo Ricci, anche lui dovrà stare in tribuna per i postumi di una distorsione alla caviglia patita proprio in campionato.