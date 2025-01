Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 46-37, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: di scena il terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-42 Hayes-Davis solo dall’arco e a 7? da finefuga dela +12.51-42 Shengelia ancora a segno dalla media, 19 per lui. Straordinario il georgiano questa sera.51-40 Zagars trovato sul lato debole, è solo da tre e scarica la tripla.48-40 Entra senza troppi problemi Guduric.46-40 Realizza l’aggiuntivo Cordinier.46-39 Subito Cordinier! Prende il pitturato, appoggia e trova il fallo.Inizia il.19:39 Pochi minuti all’inizio del.19:36 Poiché la prossima settimana si chiude la regular season di EuroCup, andiamo a ricordare la situazione delle due italiane. Da tempo Trento è già eliminata, mentre Venezia perdendo ad Ankara si è messa nei guai in maniera importante: ora deve battere il Lietkabelis martedì al Taliercio e, inoltre, sperare che il Valencia batta, mercoledì, Bourg-en-Bresse.