La civiltà, quando non può avanzare, non resta al livello raggiunto, regredisce

Comportamento bizzarro, quello dell’opposizione, che da vicino rivela diverse analogie con il passato, il primo dopoguerra. Quella che ormai è diventata un must, usata senza risparmio, è la chiamata con l’uso di una declinazione del verbo venire che suona come un imperativo categorico: “venga (a riferire) in aula”. Essa è rivolta a chi della maggioranza sia ritenuto responsabile di una magagna, talvolta di soli fantasia e colore. Un comportamento del genere collima in buona percentuale con quello delle tricoteuses, le magliaie assurte a giudici popolari in Francia nel periodo della Rivoluzione. Racconta in un suo scritto di storia Indro Montanelli, che quelle magliaie si limitavano a un gesto con la testa per indicare chi dovesse essere passato per la ghigliottina. Non sollevavano lo sguardo dal loro lavoro, cioè dalla maglia che stavano realizzando, pur sapendo bene che tali cenni decidevano della vita o della morte di chi fossero state richieste di giudicare.