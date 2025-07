ancora un anno per la riapertura del rossini

Ancora un anno di attesa prima di riaccendere le luci sul Teatro Rossini di Lugo. La sindaca Elena Zannoni ha confermato che i battenti si riapriranno solo dopo i lavori di ripristino post-alluvione, sottolineando quanto la città senta la mancanza di questo simbolo culturale. Il teatro rappresenta molto più di uno spazio artistico: è il cuore pulsante della comunità. Restiamo in trepidante attesa di tornare a vivere momenti indimenticabili all’interno di queste mura.

Servirà ancora un anno per vedere di nuovo aperti i battenti di teatro Rossini di Lugo. A specificarlo è stata la sindaca, Elena Zannoni, nel corso dell'incontro-intervista organizzato lunedì sera nella sede del Partito Democratico di via Matteotti per tracciare un bilancio del primo anno di mandato. "Alla città manca tantissimo il teatro – ha sottolineato –. Prima dell'arrivo dell'alluvione e dopo i lavori effettuati nei mesi precedenti al maggio 2023, è stato aperto pochissimo. Per questo stiamo cercando di fare il possibile per restituirlo ai lughesi. Entro il mese di luglio partiranno i lavori del progetto di edilizia che lo interesseranno per i prossimi 12 mesi.