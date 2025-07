Da sabato via ai saldi | Attesa e nuove strategie

Pronti a vivere l’atteso countdown? Sabato prossimo, dopo l’emozione del Palio di Siena, partiranno i saldi estivi 2025, un’opportunità fondamentale per il commercio italiano. Con strategie innovative e offerte irresistibili, negozi e clienti si preparano a una stagione ricca di sfide e opportunità, in un mercato che richiede sempre più attenzione alle nuove tendenze e alle esigenze dei consumatori. È il momento di ripartire con entusiasmo e creatività!

Ci siamo quasi: sabato prossimo, appena passata l'euforia del Palio a Siena, il 5 luglio scatteranno i saldi estivi 2025, in Toscana così come quasi in tutta Italia e andranno avanti per 60 giorni. E' la boccata d'ossigeno stagionale per un commercio che ormai da anni soffre la minore propensione agli acquisti e capacità di spesa della gente, che sempre più spesso concentra la spesa sui bisogni, meno sullo sfizio, l'accessorio, il capo stagionale. "L'aspettativa dei commercianti concentrata su questi giorni è innegabile e comprensibile", inizia Marco Rossi, imprenditore di Poggibonsi e presidente regionale della Fismo, la Federazione italiana settore moda, aderente a Confesercenti.