Crisi della pelletteria domani il consiglio comunale straordinario

Domani a Scandicci si tiene un consiglio comunale straordinario dedicato alla difficile crisi della pelletteria, settore chiave per il territorio. La sindaca Claudia Sereni sottolinea come questo momento rappresenti un’opportunità di dialogo e confronto aperto, per trovare strategie condivise e sostenibili. Dopo incontri regionali e con le categorie, l’assemblea vuole aprire un nuovo capitolo di riflessione e azione concreta. È arrivato il momento di ascoltare, coinvolgere e risollevare un’economia in sofferenza.

Crisi della pelletteria, domani il consiglio straordinario a Scandicci. "Scandicci intende offrire uno spazio di dialogo e riflessione su una crisi che coinvolge profondamente il nostro territorio e il suo sistema economico - afferma la sindaca Claudia Sereni - dopo i tavoli regionali e metropolitani, le numerose occasioni di approfondimento con le associazioni di categorie e sindacati, con questo consiglio comunale ‘aperto’ vogliamo aprire la riflessione ai cittadini e cittadine interessati, ai singoli imprenditori e lavoratori che vorranno partecipare al confronto tra i vari attori, con l’obiettivo di avere una panoramica completa e condivisa sulla situazione attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crisi della pelletteria, domani il consiglio comunale straordinario

