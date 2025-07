Il campo largo si allarga al centro ma Schlein non può più essere il punto di equilibrio

Il panorama politico si amplia, ma il centro non può più essere il solo punto di equilibrio. Mentre le elezioni restano lontane e imprevedibili, il centrosinistra si muove per ridefinire il proprio perimetro, cercando di costruire un'alleanza più solida e inclusiva. Un puzzle complesso fatto di iniziative e nuove alleanze emerge, ma ancora tutto è nelle geometrie politiche, lasciando spazio a futuri sviluppi che potrebbero cambiare lo scenario.

A meno di sfracelli, oggi imprevedibili, le elezioni non sono vicine, eppure nel centrosinistra si registrano iniziative di vario tipo: come se il puzzle del campo largo si andasse in qualche modo ridefinendo. Si cerca di costruire qualcosa di nuovo, che irrobustisca la coalizione sin qui troppo stretta, andando oltre il tripartito Pd-M5S-AvS: per ora siamo nel campo delle geometrie politiche e non dei contenuti, e vedremo, se nel centrosinistra largo si aprirà un confronto sulla sua proposta politica generale. Oppure, più prosaicamente, si stanno solamente calando in acqua delle scialuppe, in grado di traghettare gli interessati in Parlamento, da soli o nelle liste del Partito democratico.