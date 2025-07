Il vino è un gesto agricolo

Il vino 232 ci invita a riscoprire il suo vero cuore: un gesto agricolo, radicato nella terra e nella tradizione. In un mondo saturato di immagini patinate e comunicazioni mirate, spesso dimentichiamo che il valore autentico di questa bevanda nasce dalla passione contadina, dal rispetto per le stagioni e dalla cura meticolosa di ogni grappolo. È tempo di guardare oltre l’effimero e riscoprire il suo spirito genuino, perché il vino è molto più di un'immagine glamour: è un patrimonio da preservare e condividere.

Siamo talmente esposti a contenuti sul vino, sui social, in tv e abituati a vederlo celebrato nei festival, che la prima immagine che ci viene in mente è quella di una bottiglia suadente e ammiccante, o di un calice raffinato che accompagna una cena elegante (citazione di un boomer qualsiasi). Sponsorizzato in televisione, celebrato nei festival internazionali e con infiniti epigoni social, il vino è ormai percepito come un prodotto commerciale, un simbolo di stile e ricercatezza. Ma cosa c’è dietro quell’immagine? Non si pensa quasi mai che il vino è prima di tutto un prodotto agricolo, che nasce da una pianta: la vite. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il vino è un gesto agricolo

In questa notizia si parla di: vino - agricolo - gesto - celebrato

Tragedia a Villa San Romualdo, Castilenti, perde la vita un 28enne in un incidente stradale Un violentissimo incidente in moto ha spezzato la vita di Roberto D’Alessio, 28 anni, imprenditore agricolo originario di Elice, molto conosciuto tra le province di P Vai su Facebook

Stefano Corso della contrada Porta Fiorita vince il palio delle botti 2024, il primo con le donne | FOTO; Il Ministro dell’Agricoltura insieme agli studenti: celebrata la tradizione vinicola e l’istruzione.

Vino: in E-R la festa della vendemmia di Confagricoltura - Mondo Agricolo - Agenzia ANSA - R la festa della vendemmia di Confagricoltura Dal 9 al 26/8 si celebrano fatiche del lavoro vitivinicoltori BOLOGNA , 04 agosto 2022, 13:47 ... Scrive ansa.it

Vino in cartone o bottiglia? La differenza sta nel gesto - Non che dovessi schiarirmi le idee, ma il gesto di scendere in cantina lentamente, quasi fosse una chiesa, accendere la ... Segnala vita.it