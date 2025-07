Montelupo incontri con gli autori

Preparati a immergerti nel mondo della narrativa e della poesia durante la quinta edizione di "Montelupo Fiorentino dei Lettori"! Due giorni dedicati a incontri con autori, laboratori, talk e letture, pensati per appassionati di ogni età. Un’occasione unica per incontrare scrittori, scoprire nuovi libri e condividere emozioni letterarie. Non perdere questa festa della cultura: un evento gratuito al Mmab di piazza Vittorio Veneto che arricchirà il tuo amore per i libri.

Due giorni di letture, incontri con autori, talk, lectio magistralis e laboratori. Via alla quinta edizione di " Montelupo Fiorentino dei lettori "; domani e venerdì un’occasione imperdibile per chi ama i libri. Gli appuntamenti, gratuiti, si svolgeranno al Mmab di piazza Vittorio Veneto e sono pensati per un pubblico ampio, dai più piccoli agli appassionati di letteratura contemporanea. Si parte alle 17,30 di domani con "Cantastorie d’Estate", lettura animata a cura di Mano Mano Piazza e Tia Marino, per bambine e bambini dai 4. ai 99 anni. Alle 18.30 sarà protagonista Ascanio Celestini con la presentazione del suo libro "Poveri Cristi", in dialogo con Simone Innocenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montelupo, incontri con gli autori

'Montelupo Fiorentino dei lettori', al via la 5° edizione: libri, voci e pensieri nel cuore dell'estate - realizzata in coorganizzazione e con il sostegno del Comune di Montelupo Fiorentino e la collaborazione della Libreria Mano Mano Piazza.

