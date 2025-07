Plures bye bye Multiutility Bilancio in zona Cesarini ma dividendi ’bloccati’

In un contesto di tensioni tra azionisti e gestione, la recente vicenda di Alia Multiutility evidenzia come i tempi e le scadenze possano influenzare decisioni cruciali. La convocazione anticipata dell’assemblea, a soli 72 ore dalla scadenza legale, ha generato blocchi sui dividendi e polemiche sulla trasparenza. Una sfida tra diritti e strategie che potrebbe avere ripercussioni decisive sul futuro della multiutility.

di Francesco Ingardia Non sono bastati i tempi regolamentari per approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024. I termini di legge impongono all'assemblea dei soci di votare entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura. Ma lo scudo estratto da Alia Multiutility è stata la prima convocazione degli azionisti fissata 72 ore prima la scadenza del termine legale. Sapendo di dover ricorrere al secondo conclave del 1 luglio per licenziare al Palazzo dei Congressi il bilancio consolidato, per la parte ordinaria, e la questione del nome e del logo, previa modifica dello statuto societario, per quella straordinaria.

