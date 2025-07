Piazza Cavour ritorno all’antico Mercato consentito fino alle 14

A partire dal 15 luglio, il mercato di Piazza Cavour tornerà a funzionare secondo i vecchi orari, consentendo le vendite fino alle 14. Questa decisione del Comune, frutto di un dibattito approfondito con le associazioni di categoria, riflette l’impegno a valorizzare le tradizioni e le esigenze della comunità. Un passo importante per rilanciare il mercato e rafforzare il rapporto tra cittadini e commercianti.

Il Comune ripristina i vecchi orari di vendita del mercato di piazza Cavour. La decisione è stata presa nell’ultima riunione di giunta, a seguito delle riunioni avvenute tra maggio e la prima metà di giugno con le associazioni di categoria, che avrebbero espresso parere favorevole al ripristino dell’orario sulla base del regolamento vigente. In base a quanto definito dalla giunta comunale, a partire dal 15 luglio sarà ripristinato l’orario di vendita del mercato giornaliero di piazza Cavour dalle 6 alle 14 nei giorni feriali. Per i banchi dei settori ortofrutta, prodotti agricoli, fiori e piante e merci non alimentari, sarà consentito l’ingresso nell’area di mercato dalle 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it