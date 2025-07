Sport nuovo palazzetto da 3 milioni | Autunno decisivo per lo stadio La piscina? Sani sarà la svolta

In un autunno cruciale per lo sport locale, la giunta Mantellassi si impegna a rivoluzionare gli impianti sportivi con progetti ambiziosi e investimenti da 3 milioni di euro. Tra nuove strutture e una gestione più efficiente delle piscine, si punta a rendere il settore uno dei pilastri del sviluppo comunitario. La svolta è alle porte: il futuro dello sport nel territorio si decide ora, determinando un nuovo corso di crescita e inclusione.

Lo sport e gli impianti sportivi tra le "prioritĂ " della giunta Mantellassi che, tra l’altro, ha contribuito convintamente – insieme ai comuni soci Certaldo, Fucecchio, Santa Croce e San Gimignano – alla scelta di rivoluzionare il cda di Aquatempra, gestore delle piscine. "Il cda uscente ha fatto un lavoro importante, ma volevamo un cambio di fase della societĂ che portasse non solo a una corretta, seria gestione dell’azienda – ha risposto il sindaco ai cronisti –, ma anche a un nuovo rapporto con le amministrazioni comunali, le societĂ sportive, i dipendenti, i sindacati, l’utenza. perchĂ© su quel fronte c’erano delle criticitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sport, nuovo palazzetto da 3 milioni: "Autunno decisivo per lo stadio. La piscina? Sani sarĂ la svolta"

In questa notizia si parla di: sport - palazzetto - milioni - autunno

Defibrillatore donato al palazzetto dello sport: il contributo dello Juventus Club - Il Juventus Club Carovigno "Alessandro Del Piero" ha compiuto un gesto significativo donando un defibrillatore al Comune di Carovigno.

Dopo il trionfo allo stadio San Siro di Milano, @elodie annuncia il tour “ELODIE SHOW 2025”, prodotto da @vivoconcerti, che la vedrà impegnata sui palchi di alcune delle principali città italiane in autunno, con tappa alla #inalpiarena il 1 dicembre Reduce Vai su Facebook

Sport, nuovo palazzetto da 3 milioni: Autunno decisivo per lo stadio. La piscina? Sani sarà la svolta; Palazzetto, bando europeo entro dicembre. Ma sarà pronto solo dall’autunno 2026; Concerti: Elisa - Palasport Live 2025 - Palazzo dello Sport - Roma.

Torre del Greco: palazzetto dello sport, ad autunno via ai lavori - Il Mattino - Torre del Greco: palazzetto dello sport, ad autunno via ai lavori La visita di Malagò: «Città all’anno zero per gli impianti sportivi. Come scrive ilmattino.it

Palazzetto dello sport Comune a caccia di risorse. La piscina? Può attendere - Il cantiere partirà dalla struttura più piccola, lato parcheggio posteriore. Segnala msn.com