La città piange la scomparsa di Menciassi.

Ponsacco si stringe nel dolore per la scomparsa di Daniele Menciassi, un uomo di grande cultura e cuore, che ha lasciato un'impronta indelebile nella comunità. Commercialista stimato e appassionato di tradizioni locali, Menciassi aveva trovato nel tempo libero il modo di coltivare le sue passioni e condividere il suo sapere. La città piange un figlio amato, ma ricorderà sempre il suo spirito generoso e il suo contributo alla vita di Ponsacco.

PONSACCO La cittadina del mobile piange la scomparsa di Daniele Menciassi, commercialista, uomo di cultura e profondamente legato a Ponsacco e alle sue tradizioni. Menciassi aveva 68 anni. Lascia la moglie Ivana, i figli Annalisa, Gianluca, Pier Marco e Massimiliano, il fratello Fabio, parenti e amici. Era in pensione e proprio per questo negli ultimi anni aveva potuto dedicarsi alle sua passioni. Collaborava anche con la rivista paesana Il Ponte di Sacco. Il funerale è fissato per le 10 di domani, giovedì 3 luglio, nella chiesa di San Giovanni dove la salma verrà trasportata dalla cappellina della Pubblica Assistenza dove è esposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it