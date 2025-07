Chat sessista alla Bocconi Puniti quattro universitari Il diploma slitta di un anno

Un episodio inquietante scuote l'ambiente accademico milanese: quattro studenti della Bocconi sono stati puniti con il rinvio del diploma di un anno per aver partecipato a una chat sessista e offensiva. Una vicenda che rivela quanto possa essere sottile il confine tra goliardia e discriminazione, e quanto sia essenziale promuovere rispetto e responsabilità tra i giovani. La vicenda invita a riflettere sull'importanza di un clima universitario rispettoso e inclusivo.

di Simona Ballatore e Nicola Palma MILANO Per loro, era "un gioco dettato dal clima goliardico". Uno "scherzo" in cui alla fine hanno deciso di coinvolgere pure la vittima, convinti che non potesse leggere i commenti irriferibili che loro le avevano dedicato nelle settimane precedenti sulla chat Instagram intitolata "Il Loggione". E invece la giovane studentessa della Bocconi ha potuto vedere a ritroso tutto ciò che avevano scritto di lei i compagni di master, subito segnalati all’ateneo milanese che frequentavano. E così i quattro universitari sono finiti davanti alla commissione disciplinare del polo accademico di via Sarfatti, che ha decretato la violazione del Codice d’onore e comminato la sanzione del posticipo di un anno del conseguimento del diploma, dal 13 dicembre 2024 al 12 dicembre 2025, con conseguente esclusione dalla cerimonia di consegna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Chat sessista alla Bocconi. Puniti quattro universitari. Il diploma slitta di un anno

In questa notizia si parla di: chat - bocconi - quattro - universitari

Chat sessista e violenta alla Bocconi, 4 studenti sospesi per un anno. “Allusioni sessuali verso una compagna di corso, messaggi ripugnanti”; In zona Bocconi a Milano si trovano stanze in affitto a 400 euro solo se sono una truffa; Università Bocconi, commenti offensivi e discriminatori contro i bagni gender neutral: sospesi tre studenti.

Chat sessista e violenta alla Bocconi, 4 studenti sospesi per un anno. “Allusioni sessuali verso una compagna di corso, messaggi ripugnanti” - I 25enni hanno prima insultato e poi inserito (per errore) la studentessa nel gruppo Instagram ‘Il Loggione’: “Frasi aggressive ... Da msn.com