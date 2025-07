La festa dell’Unita del Circolo Pd Enrico Berlinguer

La Festa dell’Unità del Circolo PD "Enrico Berlinguer" di Pistoia è ufficialmente iniziata, attirando già un pubblico numeroso e incuriosito. Un evento che unisce politica, convivialità e cultura, con i partecipanti pronti a vivere momenti di aggregazione e dialogo. La cucina protagonista ogni sera, promettendo delizie per tutti i gusti e rafforzando il senso di comunità. Un'occasione imperdibile per sostenere i valori democratici e divertirsi insieme.

PISTOIA Ha preso il via ieri sera, con già una notevole affluenza di pubblico e curiosi, l’edizione 2025 della Festa dell’Unità del circolo Pd "Enrico Berlinguer" di Pontelungo che andrà avanti fino a dopodomani sotto l’egida del gruppo di dirigenti ed iscritti "dem" pronti ad impegnarsi duramente per la buona riuscita della manifestazione. A fare da presenza fissa, ovviamente, la parte culinaria visto che tutte le sere ci sarà aperto il ristorante e la pizzeria ma non mancheranno i momenti di riflessione e di dibattito politico visto che sullo sfondo ci sono anche le elezioni regionali. Si è partiti ieri con un programma variegato che ha spaziato dagli aspetti prettamente politici sul tema "Parliamo di pace e di giustizia" per poi lasciare spazio alla parte decisamente più ricreativa con il torneo di beach volley, organizzato dai Giovani Democratici per poi chiudere con la parte musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it