Montblanc e Wes Anderson | il viaggio immaginario tra moda scrittura e sogno rétro

Montblanc e Wes Anderson si uniscono in un affascinante viaggio tra moda, scrittura e sogno. Tra l’eleganza rétro di un treno d’epoca e gli spazi abbandonati di uno scalo ferroviario, nasce un racconto visivo unico. Durante la Fashion Week di Milano, Anderson firma il corto “Let’s write”, dando vita a un mondo immaginario che cattura l’essenza del viaggio e dell’eleganza senza tempo, lasciando lo spettatore incantato davanti a un nuovo capitolo di stile e creatività.

L'eleganza rétro di un treno d'epoca, i grandi spazi di uno scalo ferroviario abbandonato. Ha scelto una location ispirata al tema del viaggio Montblanc per presentare alla Fashion week di Milano dedicata alla moda maschile una nuova linea di accessori in pelle e la sua prima collezione moda "ready-to-wear", sedici outfit in pelle disegnati dal direttore artistico Marco Tomasetta. A firmare il corto della campagna "Let's write", Wes Anderson, regista di film-culto come I Tenenbaum, Il treno per il Darjeeling o The Grand Budapest Hotel che, dopo il corto realizzato lo scorso anno per i cento anni del sistema di scrittura Meisterstück (il cui pennino porta incisa l'altezza del Monte Bianco: 4810), è tornato a collaborare con la maison.