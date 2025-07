Piscine è pace fatta sui prezzi Boom di ingressi la stagione decolla

L’estate nel Valdarno aretino si apre con un boom di ingressi e prezzi competitivi, segnando una stagione in vetta. Le piscine di San Giovanni e dintorni registrano un entusiasmo crescente tra visitatori e gestori, che condividono l’obiettivo di offrire momenti di relax accessibili e di qualità. Se il buongiorno si vede dal mattino, questa estate promette grandi soddisfazioni per tutti: il divertimento è assicurato e la stagione decolla.

di Massimo Bagiardi SAN GIOVANNI Se il buongiorno si vede dal mattino non c’è che da pensare in positivo per i gestori delle maggiori piscine del Valdarno aretino che, complice la bella stagione e le temperature ben oltre la media stagionale, non possono che tracciare un bilancio più che positivo di questo primo scorcio dell’estate. Rispetto alle scorse annate, dove ognuno adottava tariffe a suo piacimento, si è arrivati a un accordo comune tra San Giovanni, Montevarchi e Terranuova per praticare lo stesso costo di ingresso e i relativi servizi a supporto. 11 Euro per i giorni feriali, 13 euro per quelli festivi che si riducono a 8 euro dopo le 15 dei giorni feriali e a 9 euro sempre dal primo pomeriggio nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it