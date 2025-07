C’è Nova Festival Danza cinema e foto

Pronti a vivere un’estate all’insegna dell’arte e della creatività? "Nova Festival" trasforma le vie di Civitanova ogni mercoledì di luglio in un palcoscenico vibrante tra danza contemporanea, cinema e fotografia, coinvolgendo il cuore pulsante del commercio locale. Ideato da "Centriamo" e curato da Laura Gazzani e Francesca Rinaldi, l’evento promette emozioni uniche: la prima performance, all’alba sul mare, segna l’inizio di un percorso artistico da non perdere.

Danza contemporanea, cinema, fotografia, mostre e altro ancora in occasione di " Nova Festival ". L’iniziativa si terrà tutti i mercoledì di luglio in centro a Civitanova coinvolgendo le maggiori vie del commercio. Infatti, nasce da un’intuizione dell’associazione di commercianti " Centriamo " con la direzione artistica affidata a Laura Gazzani e Francesca Rinaldi. La prima performance si svolgerà all’alba di oggi in riva al mare con il duo Casagrande Giorgini che darà vita a "Baia". Alle 20, "Les classique c’est chic!" in piazza XX settembre. Il 9 luglio, in piazza Conchiglia, Alina Fejzo porta "Immagini in dialogo", un’esperienza fotografica dal vivo che unisce danza, fotografia e partecipazione attiva del pubblico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it