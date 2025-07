Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 2 luglio ordine di gioco programma streaming

Pronti a vivere l'emozione di Wimbledon 2025? Oggi, mercoledì 2 luglio, si aprono le porte del secondo turno dei main draw e dei doppi, con 65 incontri imperdibili, tra cui spiccano sei talenti italiani. Vuoi sapere dove seguire in tv o in streaming tutte le sfide e gli orari? Restate con noi, perché vi guideremo passo passo nel programma e nelle modalità di visione di questa giornata storica sui prati di Londra.

Oggi, mercoledì 2 luglio, si apriranno il secondo turno dei main draw di singolare ed il primo dei tabelloni di doppio (maschile e femminile) di Wimbledon 2025: in programma ben 65 incontri (uno dei quali interrotto ieri), che vedranno protagonisti ben sei azzurri. Nel torneo di singolare maschile scenderanno in campo Luciano Darderi, opposto al britannico Arthur Fery, e Mattia Bellucci, che sfiderà il numero 23 del seeding, il ceco Jiri Lehecka, mentre nel singolare femminile la testa di serie numero 4, Jasmine Paolini, affronterà la russa Kamilla Rakhimova. Nel doppio femminile sarà impegnata Angelica Moratelli, che in coppia con la statunitense Sabrina Santamaria se la vedrà con la romena Sorana Cirstea e la russa Anna Kalinskaya, infine nel doppio maschile la coppia accreditata della testa di serie numero 7, formata da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sfiderà l’uruguaiano Ariel Behar ed il belga Joran Vliegen. 🔗 Leggi su Oasport.it