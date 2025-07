festa della madonna del popolo celebrazioni con il cardinale reina

Oggi la città si anima con la Festa della Madonna del Popolo, un momento di profonda devozione e tradizione. La celebrazione, officiata dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale del Papa per Roma, rappresenta un patrimonio spirituale che unisce comunità e fede. Alla messa, alle 10.30 in cattedrale, parteciperanno autorità e cittadini, rinsaldando il legame tra passato e presente. Il rito della cera, simbolo di speranza e protezione, rafforza il senso di unità che caratterizza questa giornata speciale.

