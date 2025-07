Vergassola Veneziani e De Silva Un viaggio tra le pagine dei libri

Vergassola, Veneziani e De Silva ci conducono in un affascinante viaggio tra le pagine dei libri, dove storie e vite si intrecciano in un caleidoscopio di emozioni. La rassegna "Fermo sui Libri", alla sua decima edizione, continua a riscuotere grande successo, offrendo al pubblico un’occasione unica di esplorare il mondo attraverso la lettura. Quest’anno, il tema promette di sorprenderti: scopriamo insieme cosa ci aspetta...

Un viaggio tra le pagine dei libri, a raccontare storie e a vivere tante vite diverse. Nuovo successo di pubblico per la rassegna " Fermo sui Libri ", giunta alla sua decima edizione, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fermo, dalla Biblioteca "Romolo Spezioli", dal Conservatorio "G. Battista Pergolesi" e con il contributo di numerosi sponsor privati e la direzione artistica di Oriana Salvucci, che quest’anno ha come tema centrale la virtĂą. Protagonisti del secondo appuntamento, ieri sera, a Piazzale Azzolino, aperto dalla fisarmonica di Giorgio Monaldi del Conservatorio, sono stati l’attore Dario Vergassola ed il pedagogista Stefano Rossi con uno spettacolo dialogato sull’ intelligenza del cuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vergassola, Veneziani e De Silva. Un viaggio tra le pagine dei libri

In questa notizia si parla di: libri - viaggio - pagine - vergassola

Riprodotta una pensilina bus per un viaggio fra i libri digitali per il Salone del Libro a Torino in collaborazione con kindle. - In occasione del Salone del Libro di Torino, è stata allestita una pensilina bus dedicata ai viaggi tra i libri digitali, in collaborazione con Kindle di Amazon.

Vergassola, Veneziani e De Silva. Un viaggio tra le pagine dei libri; Castelli di Carta, appuntamenti al Castello di Cusercoli: ci saranno anche Duilio Pizzocchi e Dario Vergassola.

Le pagine dei libri come mappe di viaggio | Lega Nerd - Dalle pagine di Zafon a quelle di Marquez, passando per Virginia Woolf a J. Segnala leganerd.com

I libri di viaggio più belli da regalare (e regalarsi) - In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e- Si legge su dilei.it