Cinema d’estate Una rassegna su Tim Burton

L’estate si illumina di magia e creatività con la rassegna dedicata a Tim Burton, un omaggio alle sue opere più iconiche. Tornano le proiezioni all’aperto in pellicola Super 8, 16 e 35 mm, creando un’atmosfera unica sotto le stelle. Dal 7 luglio, "La nostra memoria inquieta" animerà piazza Cesare Battisti, portando il cinema d’altri tempi nel cuore della città. Un’occasione da non perdere per appassionati e curiosi, che diventa un viaggio tra sogno e realtà.

Tornano in piazza Cesare Battisti le proiezioni all'aperto in pellicola Super 8, 16 e 35 mm, quest'anno dedicate al regista Tim Burton. Tutto pronto per l'undicesima edizione de " La nostra memoria inquieta ", la rassegna cinematografica al via lunedì 7 luglio. L'iniziativa, ideata e curata da Alberto Vangelisti con la collaborazione di Alessandro Elmetti, è promossa dal Comune di San Giovanni e da Orientoccidente, in sinergia con Proloco, Cineclub Sangiovannese, Valdarno Cinema Film Festival e, novità di quest'anno, con il contributo del Sellier Film Festival e del Museo Nazionale del Cinema di Torino.

