Il debutto della Compagnia degli Oioi

Pronti a scoprire il talento nascosto degli anziani della Rsa “I fiori di Gavinana”? Con entusiasmo e creatività, questi ospiti si preparano a debuttare come attori nello spettacolo "Pinocchio in Rsa", un evento speciale che unisce divertimento, stimoli mentali e benessere. Un’occasione unica per rinvigorire spirito e mente, promuovendo la socialità e l’inclusione: non mancate domenica 6 luglio alle 15.30!

Ospiti-attori, per allenare la mente e alimentare il benessere. Ecco che gli anziani residenti della Rsa "I fiori di Gavinana", sulla Montagna pistoiese, si apprestano a debuttare come interpreti dello spettacolo teatrale "Pinocchio in Rsa", in scena negli spazi della struttura domenica 6 luglio, alle 15.30. L'evento, a ingresso libero e aperto alla cittadinanza, è frutto di un percorso nel quale gli ospiti della Fondazione Turati sono stati guidati, per questa loro prima prova sul palco, dall'attrice e regista Monica Menchi (in foto), che firma anche la regia e la drammaturgia. Alla preparazione i neo attori hanno preso parte con entusiasmo e creatività: l'esperienza del teatro, infatti, offre la possibilità di un coinvolgimento interattivo ed emozionante, capace di arricchire e creare benessere, e questa nuova iniziativa lo conferma ancora una volta.

