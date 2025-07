Lega Navale Bianchi presidente | Avviciniamo i giovani al mare

appassionata e radicata nel territorio come la Lega Navale Italiana. Con entusiasmo e determinazione, Cristian Bianchi mira a avvicinare i giovani al meraviglioso mondo del mare, promuovendo valori di rispetto, sostenibilità e cultura nautica. Un impegno che vuole trasformare il futuro della sezione lericina, rendendola un punto di riferimento per le nuove generazioni e per tutti gli amanti del mare.

Cristian Bianchi è il nuovo presidente della sezione lericina della Lega Navale Italiana. Classe 1991, con un passato da atleta di arti marziali, è imprenditore nei settori del marketing, della comunicazione e della nautica. Attivo da tempo nella vita associativa della sezione lericina, dal 2022 ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing e direttore della sezione canottaggio. "È per me un grande onore poter rappresentare un’istituzione così importante per il nostro territorio e per tutti coloro che vivono il mare con passione – dice Bianchi –. Il mio impegno sarà nel segno della continuità, nulla andrà disperso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lega Navale, Bianchi presidente: "Avviciniamo i giovani al mare"

