’Occhi di guerra cuore di pace’ Grandi reporter ad Asciano

In un mondo dove i grandi leader sembra si siano ridotti a pochi, l'attenzione si sposta sui piccoli maestri di pace: scuole, comunità e testimoni che, come ad Asciano, portano nel cuore la volontà di raccontare e combattere gli orrori della guerra. È in queste voci semplici ma potenti che si nasconde la vera forza del cambiamento. Perché, alla fine, sono proprio le piccole azioni a fare la differenza.

Ormai i grandi leader che parlano di pace al mondo intero si contano sulle dita di una mano. Penso al Papa e pochi altri. Credo quindi che in questa fase storica sia giunto il momento dei piccoli maestri di pace, che partano come nel caso di Asciano dalle piccole comunità oppure dalle scuole per descrivere gli orrori della guerra, per farli vedere e rendere cosciente la gente comune". Così Toni Capuozzo, noto reporter di guerra ma anche di mafia, che ha collaborato con Panorama, Epoca, Mixer e Studio Aperto, soltanto per citare qualche testata. Insieme al fotoreporter Mauro Galligani, Capuozzo sarà ad Asciano venerdì nella chiesa di Sant’Agostino (ore 21). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Occhi di guerra, cuore di pace’. Grandi reporter ad Asciano

In questa notizia si parla di: guerra - pace - reporter - asciano

Papa Leone XIV incontra i media: “No a guerra di parole, pace comincia da ognuno di noi” - Leone XIV ha incontrato oggi i media di tutto il mondo nell'Aula Paolo VI, sottolineando l'importanza di

“Occhi di guerra, cuore di pace”, ad Asciano incontro con Toni Capuozzo e il fotoreporter Mauro Galligani; DALLA SIRIA, UN GRIDO DI AIUTO: LA GUERRA CI HA PORTATO VIA TUTTO. CHIEDIAMO DI VIVERE IN PACE.

Occhi di guerra, cuori di pace. Ad Asciano Toni Capuozzo e Mauro Galligani - Si chiama “Occhi di guerra, cuore di pace” ed è uno straordinario appuntamento per riflettere insieme sul tema pace vista da chi ha vissuto Venerdì 4 luglio la Chiesa di Sant'Agostino ad Asci ... Come scrive ilcittadinoonline.it

Guerra e pace - AgenSIR - Valgono ancora le parole scritte da Lev Tolstoij in “Guerra e pace”: “Se tutti andassero in guerra solo in base alle proprie convinzioni, le guerre non ci sarebbero più”. Scrive agensir.it