Musk vuole riscrivere il sapere con l’IA e già che c’è comprarsi le prossime elezioni

Siamo in mano ai matti. Ma forse è meglio affrontarlo con calma, iniziando da un interrogativo: quando avete usato l’ultima volta la frase «fosse l’ultima cosa che faccio»? Personalmente, ricordo solo bugie dette a me stessa, come ogni volta che ho pronunciato quella frase. Eppure, mentre Musk mira a riscrivere il sapere con l’intelligenza artificiale e a conquistare le elezioni, ci troviamo di fronte a una realtà che sembra uscita da un film di Hollywood.

L'incipit di questo articolo potrebbe essere: siamo in mano ai matti. Ma ai matti è meglio se ci arriviamo gradualmente, quindi cominciamo da: quando avete usato l'ultima volta la frase «fosse l'ultima cosa che faccio»? La mia non la ricordo, ma sono certa che fosse una balla, come ogni volta che l'ho usata in vita mia. Intanto, perché non sono Tom Cruise, e non è che dico «girerò questa scena in cui passo dieci minuti appesa a un elicottero, fosse l'ultima cosa che faccio», e c'è davvero il rischio che mi sfracelli e sia l'ultima cosa che faccio: al massimo dico «oggi ritrovo tutte le carte che servono al commercialista, fosse l'ultima cosa che faccio».

