LIVE Bolelli Vavassori-Behar Vliegen Wimbledon 2025 in DIRETTA | esordio molto complesso per gli azzurri

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi seguiremo in tempo reale l’esordio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Wimbledon 2025 nel tabellone di doppio maschile. Una sfida complessa contro i forti Vliegen e Behar, che metterà alla prova le capacità degli azzurri. L’emozione è alle stelle: riusciranno i nostri a superare questa prima prova? Restate con noi per scoprire il risultato e aggiornamenti live, perché ogni punto conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro di primo turno del tabellone di doppio maschile che vede di fronte Simone BOLELLI e Andrea VAVASSORI allopatica coppia composta dal belga Vliegen e dall’Uruguaiano Behar. Esprdio complesso quindi contro una delle prime coppie non accreditate di una delle 16 teste di serie. Come l’anno scorso gli azzurri non sono stati particolarmente fortunati in sede di sorteggio, nel 2024 beccarono infatti HeliovaaraPatten, al momento numeri 2 della race e campioni in carica qui e in Australia. Servirà subito la migliore versione della Coppia italiana, che si è tornata a ben distinguere nella finale di Halle, ma che ha poi perso subito a Mallorca. 🔗 Leggi su Oasport.it