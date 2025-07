Versilia Football Planet | domattina conferenza a Hotel Esplanade Viareggio

Viareggio si prepara ad accogliere un evento imperdibile: la conferenza stampa di Versilia Football Planet 2025. Domattina, alle 11:30, presso l’Hotel Residence Esplanade, sveleremo tutti i dettagli di questa straordinaria manifestazione calcistico-culturale che trasformerà il weekend in un’occasione unica di sport e spettacolo. Rimanete con noi per scoprire gli ospiti e le sorprese che renderanno questa festa indimenticabile!

E’ tutto pronto per la conferenza stampa di presentazione di Versilia Football Planet 2025, interessante evento calcistico-culturale in programma questo weekend (4-6 luglio) a Viareggio. Domattina, alle ore 11:30, presso il suggestivo Hotel Residence Esplanade di Viareggio, sarĂ svelato nel dettaglio il programma ufficiale. Nel contempo sapremo il nome dei vari ospiti big che parteciperanno alla rassegna del weekend. Ebbene sì, Viareggio si prepara a vivere un fine settimana da favola. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, come avevamo anticipato nel nostro blog, Piazza Mazzini si trasformerĂ in un’arena a cielo aperto per accogliere la sesta edizione del Versilia Football Planet. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it