maxi sequestro di hasish e soldi in due nei guai

Un maxi sequestro di hasish e denaro scuote la città: un'operazione congiunta tra polizia giudiziaria e Municipale ha portato all’arresto di un 45enne marocchino e alla denuncia di un acquirente, blindando così un vasto giro di droga. Questa vicenda evidenzia l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio e nella tutela della sicurezza pubblica. La lotta contro il crimine continua, perché la legalità sia sempre più forte.

Nell'ambito di una specifica attività congiunta per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di polizia San Giovanni e della squadra antidroga del reparto antidegrado della Municipale hanno arrestato - nella flagranza del reato di spaccio e illecita detenzione di sostanza stupefacente - un 45enne di origine marocchina e denunciato in stato di libertà l'acquirente, 58enne marocchino. Appresa la notizia di una presunta attività di spaccio verosimilmente svolta dal 45enne, gli operatori hanno iniziato un riservato servizio di osservazione nei pressi di via Passavanti.