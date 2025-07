Festa a Thann in onore di Sant’Ubaldo Due città unite nella devozione

Festa a Thann in onore di Sant’Ubaldo: due città unite nella devozione. Le celebrazioni, che coinvolgono Gubbio e diverse località nel mondo, culminano con la suggestiva cerimonia della “Crémation des Trois Sapins” nella notte del 30 giugno. Un momento di profonda spiritualità e fratellanza, che rafforza i legami tra comunità lontane ma unite dal rispetto e dalla tradizione. Le...

Le celebrazioni in onore di Sant’Ubaldo uniscono Gubbio con diverse città del mondo ed in particolare con quella francese di Thann, dove nella notte del 30 giugno si è commemorata la solenne cerimonia della “Crémation des Trois Sapins“. Il sindaco di Gubbio, Vittorio Fiorucci, ha preso parte alla cerimonia insieme al sindaco di Thann, Gilbert Stoeckel, al primo cittadino di Tonneins, Dante Rinaudo, e al sindaco di Sigmaringen, Markus Hem. Le celebrazioni si sono svolte nell’arco di tre giorni e hanno compreso momenti religiosi, rievocazioni storiche e appuntamenti istituzionali: la messa solenne nella Collegiata di Thann, la sfilata in costume medievale lungo le vie cittadine, il corteo delle lanterne con i bambini fino al culmine della notte di lunedì con l’accensione simbolica dei tre abeti sulla collina di Engelbourg. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa a Thann in onore di Sant’Ubaldo. Due città unite nella devozione

