uccisa sulla statale 36 il pirata patteggia 3 anni

Una tragica notte sulla Statale 36 ha portato a un patteggiamento che solleva molte domande sulla giustizia e il valore della vita umana. Ambra, giovane di Pasturo, ha perso la vita in un incidente che ha scosso tutta la comunità, mentre il responsabile accetta una pena di soli tre anni. Questa vicenda ci invita a riflettere sulla tutela delle vittime e sulla reale efficacia del sistema giudiziario.

Tre anni di carcere. È quanto vale per la giustizia la vita e la morte di Ambra, la 29enne di Pasturo che due sere prima della vigilia di Natale è stata travolta e uccisa da un pirata della strada sul controviale della Statale 36 a Nibionno. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecco Salvatore Catalano ha accolto la richiesta di patteggiamento a tre anni di pena per Samuele Gadola, l'operaio di 50 anni di Carate Brianza che l'ha investita e poi abbandonata agonizzante in un prato a bordo strada. Ancora da stabilire in sede civile invece l'importo del risarcimento economico, ammesso che si possa attribuire un valore in denaro ad un'esistenza umana.