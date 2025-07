Cede un muretto nell’argine Sopralluogo del sindaco sul Calice

Il sindaco Luca Benesperi ha effettuato un sopralluogo sul torrente Calice, accompagnato da alcuni cittadini, per valutare lo stato del muretto dell’argine ceduto a dicembre 2023. Un’importante iniziativa di monitoraggio in vista di interventi di sicurezza mirati, volto a tutelare la comunità e prevenire futuri rischi. La collaborazione tra autorità e residenti rappresenta un passo fondamentale per salvaguardare il territorio e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Sopralluogo del sindaco Luca Benesperi, con alcuni cittadini, sul torrente Calice dove dal dicembre 2023 è stato rilevato il cedimento del muretto alla base interna dell’argine. Sono stati monitorati alcuni punti in previsione di interventi di sicurezza. "Abbiamo fatto insieme ad alcuni residenti della zona un sopralluogo sul torrente Calice – fa sapere il sindaco – per monitorare, in particolar modo, i punti in cui le barriere sottostanti all’argine sono parzialmente cedute in seguito ai recenti eventi alluvionali. È necessario intervenire sulla massicciata – sottolinea Benesperi – per mettere al sicuro le abitazioni e le aziende limitrofe, ma non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cede un muretto nell’argine. Sopralluogo del sindaco sul Calice

In questa notizia si parla di: argine - sopralluogo - sindaco - calice

